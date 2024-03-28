Нічна атака "Шахедів" на південь України: Гуменюк розповіла подробиці

Російські війська сьогодні вночі, 28 березня, запустили по території України кілька груп "Шахедів", які намагалися атакувати енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Атака та бойова робота тривала майже чотири години, і працювали ми за різними напрямками. Ворог заводив дрони і з Чорного моря, і через тимчасово окуповані території. Бойова робота була досить результативною", - заявила Гуменюк.

За її словами, підсумки бойової роботи ще уточнюються, але відомо, що близько півтора десятка дронів вдалося збити. Ворог атакував знову об'єкти енергосистеми, намагався пошкодити і промислові об'єкти, підступно спрямовував дрони через житлову забудову.

"Що стосується Одещини, тут ворог намагався потрапити по об'єкту енергосистеми, але захисники відпрацювали бездоганно - збито обидва дрони, які заходили з моря саме на Одеську область", - зазначила вона.