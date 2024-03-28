РФ трижды, начиная с ночи, атаковала Одесскую область: в ОВА рассказали о последствиях

Начиная с ночи, 28 марта, российские войска атаковали Одесскую область. В начале ночи и утром враг применил ракеты, еще одна атака была дроновой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера, Силы обороны юга Украины.

Так, в начале ночи из самолетов Ту-22М3, вышедших на пусковые рубежи над акваторией Черного моря, россияне направили ракеты Х-22 в сторону юга Одесской области, а затем из самолета Су-30 выпустили и противорадиолокационную ракету в том же направлении.

"Ракеты потеряли боевую способность в акватории моря", - отметил Кипер.

Затем, по словам главы ОВА, около трех часов ночи, враг атаковал регион ударными беспилотниками.

"Два шахеда уничтожили наши силы ПВО. К счастью, люди не пострадали", - констатировал Кипер.

К тому же, утром враг снова нанес ракетные удары.

"Предварительно - без пострадавших. Информация будет дополняться. Очень прошу: берегите себя и оперативно реагируйте на сигналы воздушной тревоги!" – обратился к жителям региона глава ОВА.

Как отметили в Силах обороны юга Украины, утром 28 марта из акватории Черного моря по Одесской области направил управляемую авиационную ракету с самолета тактической авиации.

"Силами противовоздушной обороны ракета уничтожена над морем", - отметили военные.