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РФ трижды, начиная с ночи, атаковала Одесскую область: в ОВА рассказали о последствиях

Одесса, Четверг 28 марта 2024 09:22
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РФ трижды, начиная с ночи, атаковала Одесскую область: в ОВА рассказали о последствиях Фото: РФ уже трижды, начиная с ночи, атаковала Одесскую область 28 марта (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Начиная с ночи, 28 марта, российские войска атаковали Одесскую область. В начале ночи и утром враг применил ракеты, еще одна атака была дроновой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера, Силы обороны юга Украины.

Так, в начале ночи из самолетов Ту-22М3, вышедших на пусковые рубежи над акваторией Черного моря, россияне направили ракеты Х-22 в сторону юга Одесской области, а затем из самолета Су-30 выпустили и противорадиолокационную ракету в том же направлении.

"Ракеты потеряли боевую способность в акватории моря", - отметил Кипер.

Затем, по словам главы ОВА, около трех часов ночи, враг атаковал регион ударными беспилотниками.

"Два шахеда уничтожили наши силы ПВО. К счастью, люди не пострадали", - констатировал Кипер.

К тому же, утром враг снова нанес ракетные удары.

"Предварительно - без пострадавших. Информация будет дополняться. Очень прошу: берегите себя и оперативно реагируйте на сигналы воздушной тревоги!" – обратился к жителям региона глава ОВА.

Как отметили в Силах обороны юга Украины, утром 28 марта из акватории Черного моря по Одесской области направил управляемую авиационную ракету с самолета тактической авиации.

"Силами противовоздушной обороны ракета уничтожена над морем", - отметили военные.

Взрывы в Одессе

Утром 28 марта в Одессе прогремели взрывы. Сразу после этого в Одесской области объявили воздушную тревогу. По данным Воздушных сил, в сторону Одессы летела российская ракета. Жителей региона просили не игнорировать тревогу и не покидать укрытия до отбоя угрозы.

Отметим, что российские войска в ночь с 27 на 28 марта атаковали территорию Украины тремя типами ракет и ударными беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 26 из 28 российских дронов. Не удалось сбить три крылатые ракеты Х-22, зенитную управляемую ракету С-300 и противорадиолокационную ракету Х-31П.

Как отметила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, во время атаки дронами по югу, россияне пытались атаковать энергетическую инфраструктуру.

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