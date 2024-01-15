РФ за три роки може стати військовою загрозою для східного флангу НАТО, - прем'єр Естонії

У Європи є від трьох до п'яти років, щоб підготуватися до того, що РФ стане серйозною військовою загрозою на східному фланзі НАТО.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

Підкреслюючи почуття нестабільності, Кая Каллас також стала першим лідером члена НАТО, який припустив, що Росія стоїть за нещодавньою хвилею збоїв у роботі GPS-навігації в південній частині Балтійського моря.

Однак за її словами, це, схоже, не було навмисно націлено на членів НАТО.

Усередині Північноатлантичного альянсу зростає стурбованість з приводу того, як довго його членам доведеться готуватися до розміщення російських військ поблизу кордонів НАТО.

До чого потрібно готуватися Європі

Каллас заявила, що розвідка Естонії вважає, що через три-п'ять років РФ зможе становити серйозну загрозу для східного флангу країн НАТО.

"Це буде сильно залежати від того, наскільки нам вдасться зберегти єдність нашої позиції щодо України", - сказала прем'єр Естонії.

Видання зазначає, що такий сценарій можливий у разі укладення перемир'я в Україні, хоча не уточнює, коли таке може статися.

"З точки зору країн Балтії у Росії все ще достатньо сил, щоб чинити реальний військовий тиск у нашому регіоні", - сказала Каллас.

Можлива війна НАТО і Росії

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що якщо країни Заходу не допоможуть Україні перемогти, наступним об'єктом вторгнення може стати Північноатлантичний союз.

Також повідомлялось, що Литва до 2030 року має створити легку піхотну дивізію. Разом із двома іншими підрозділами НАТО вона буде потрібна на випадок війни.

Раніше генерал-лейтенант НАТО Юрген-Йоахім фон Сандрарт заявив, що Росія відновлює свій потенціал і готується до можливої конфронтації з Північноатлантичним альянсом.