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РФ через три года может стать военной угрозой для восточного фланга НАТО, - премьер Эстонии

Понедельник 15 января 2024 20:12
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РФ через три года может стать военной угрозой для восточного фланга НАТО, - премьер Эстонии Архивное фото: премьер-министр Эстонии Кая Каллас (wikimedia org Kaja_Kallas)
Автор: Дмитрий Браславский

У Европы есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что РФ станет серьезной военной угрозой на восточном фланге НАТО.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Подчеркивая чувство нестабильности, Кая Каллас также стала первым лидером члена НАТО, который предположил, что Россия стоит за недавней волной сбоев в работе GPS-навигации в южной части Балтийского моря.

Однако по ее словам, это, похоже, не было намеренно нацелено на членов НАТО.

Внутри Североатлантического альянса растет обеспокоенность по поводу того, как долго его членам придется готовиться к размещению российских войск вблизи границ НАТО.

К чему нужно готовиться Европе

Каллас заявила, что разведка Эстонии считает, что через три-пять лет РФ сможет представлять серьезную угрозу для восточного фланга стран НАТО.

"Это будет сильно зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции по Украине", - сказала премьер Эстонии.

Издание отмечает, что такой сценарий возможен в случае заключения перемирия в Украине, хотя не уточняет, когда такое может произойти.

"С точки зрения стран Балтии у России все еще достаточно сил, чтобы оказывать реальное военное давление в нашем регионе", - сказала Каллас.

Возможна война НАТО и России

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что если страны Запада не помогут Украине победить, следующим объектом вторжения может стать Североатлантический союз.

Также сообщалось, что Литва к 2030 году должна создать легкую пехотную дивизию. Вместе с двумя другими подразделениями НАТО она потребуется на случай войны.

Ранее генерал-лейтенант НАТО Юрген-Йоахим фон Сандрарт заявил, что Россия восстанавливает свой потенциал и готовится к возможной конфронтации с Североатлантическим альянсом.

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