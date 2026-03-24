Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

РФ тестує нову тактику: "Шахеди" масовано атакують вдень, можливі ракети

13:57 24.03.2026 Вт
2 хв
Окупанти обрали на сьогодні стратегію удару, розтягнутого в часі
aimg Валерій Ульяненко
Фото: мобільна група ППО (Getty Images)

Під час масованого удару по Україні в ніч на сьогодні, 24 березня, Росія витратила до 40% накопичених засобів ураження. Атака триває досі, можливі повторні запуски ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис радника міністра оборони Сергія (Флеша) Бескрестнова та Повітряні Сили ЗСУ.

"Наразі, на мою думку, противник витратив до 40% засобів ураження, підготовлених до атаки. Атака на Україну триває. Припускаю, що сьогодні ми побачимо ще й ракети", - наголосив він.

За словами Флеша, росіяни постійно змінюють тактику масованих ударів - таким чином вони намагаються знайти вразливі місця та прорвати повітряну оборону України. Він додав, що зараз окупанти обрали стратегію удару, розтягнутого в часі.

Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що станом на зараз над Україною фіксується велика кількість ворожих дронів-камікадзе. Зокрема, вони перебувають у Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях.

"Шахеди" вже дісталися західних областей. Крім того, повідомляється про швидкісну ціль в напрямку Одеси.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про вибухи у Києві. Зазначається, що ППО працює по ворожих безпілотниках.

Удар по Україні у ніч на 24 березня

В ніч на сьогодні, 24 березня, окупанти завдали масованого удару по Україні з використанням безпілотників та ракет різних типів.

Повітряні Сили зафіксували 426 засобів повітряного нападу. За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 390 цілей – 25 ракет та 365 безпілотників різних типів.

Так, у Полтавській громаді зафіксовано пошкодження житлових будинків і будівлі готелю. Відомо про загибель двох людей. Ще 11 осіб дістали травми, їм було надано необхідну медичну допомогу.

Також російські окупанти зранку завдали удару по багатоповерхівці в Дніпрі. В результаті обстрілу виникли пожежі, станом на зараз відомо про дев'ятьох поранених. Серед постраждалих півторарічний хлопчик.

Окрім того, російські війська ударним дроном атакували приміський поїзд сполученням Слатине - Харків. В результаті удару є загиблий та поранені.

