РФ тестирует новую тактику: "Шахеды" массированно атакуют днем, возможны ракеты

"Сейчас, по моему мнению, противник потратил до 40% средств поражения, подготовленных к атаке. Атака на Украину продолжается. Предполагаю, что сегодня мы увидим еще и ракеты", - подчеркнул он.

По словам Флеша, россияне постоянно меняют тактику массированных ударов - таким образом они пытаются найти уязвимые места и прорвать воздушную оборону Украины. Он добавил, что сейчас оккупанты выбрали стратегию удара, растянутого во времени.

Воздушные Силы ВСУ сообщили, что по состоянию на сейчас над Украиной фиксируется большое количество вражеских дронов-камикадзе. В частности, они находятся в Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях.

"Шахеды" уже добрались до западных областей. Кроме того, сообщается о скоростной цели в направлении Одессы.

Местные Telegram-каналы сообщают о взрывах в Киеве. Отмечается, что ПВО работает по вражеским беспилотникам.

Удар по Украине в ночь на 24 марта

В ночь на сегодня, 24 марта, оккупанты нанесли массированный удар по Украине с использованием беспилотников и ракет различных типов.

Воздушные Силы зафиксировали 426 средств воздушного нападения. По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 390 целей - 25 ракет и 365 беспилотников различных типов.

Так, в Полтавской громаде зафиксировано повреждение жилых домов и здания гостиницы. Известно о гибели двух человек. Еще 11 человек получили травмы, им была оказана необходимая медицинская помощь.