Контррозвідка Британії попередила про загрози для країни з боку Росії, Китаю та Ірану

Велика Британія стикається зі зростаючою загрозою з боку Росія, Ірану та Китаю. Ризик тероризму є "величезним".

Про це завив генеральний директор Служби внутрішньої безпеки Британії MI5 Кен МакКаллум, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

МакКаллум заявив, що кількість людей, щодо яких проводяться розслідування щодо діяльності, що представляє загрозу для держави, зросла на 35%.

Він додав, що ворожі країни постійно вдаються до "потворних" методів, які зазвичай використовують терористи.

За словами МакКалума, MI5 перешкодила "руху шпигунських операцій з ворожим наміром" з боку Росії, а також простежила понад 20 потенційно смертельних змов, пов’язаних з Іраном.

"У 2025 році MI5 зіштовхується з більшою кількістю та різноманітністю загроз як від терористів, так і від держав, ніж я коли-небудь бачив", - сказав він у своїй щорічній промові в штаб-квартирі MI5 у Лондоні.

Агентство зазначає, що Британія неодноразово звинувачувала Росію, Іран і Китай у ворожих діях, хоча всі ці країни заперечують звинувачення.

Раніше цього року шість болгар були ув’язнені за шпигунство на користь Росії, проводячи спостереження, а п’ять чоловіків були засуджені за підпал підприємств, пов’язаних з Україною, у Лондоні, який, за словами британських чиновників, було замовлено російським ПВК "Вагнера".

"Разом з нашими партнерами по всій Європі MI5 продовжить виявляти тих, хто виконує накази російських бандитів. І ми продовжимо простежувати сліди назад до тих, хто дає накази, хто вважає себе анонімним і невловимим за своїми екранами", - наголосив гендиректор МІ5.

Він також зазначив, що Пекін займається кібер­шпигунством, заманюючи науковців до Китаю, таємно втручаючись у британське громадське життя, а також переслідуючи прокремлівських дисидентів у Британії.

Щодо Ірану, він сказав, що Тегеран "шалено" намагається змусити замовкнути своїх критиків у всьому світі, і навів приклад того, як Австралія викрила причетність Ірану до антисемітських змов, а влада Нідерландів розкрила невдалу спробу вбивства.

Він також сказав, що терористична загроза для Британії залишається "величезною", оскільки MI5 та поліція зірвали 19 планів терактів на пізніх стадіях з початку 2020 року.

"Аль-Каїда та "Ісламська держава" знову стають більш амбітними, користуючись нестабільністю закордоном, щоб здобути міцніші позиції", - додав він.