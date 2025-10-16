ua en ru
Чт, 16 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Контррозвідка Британії попередила про загрози для країни з боку Росії, Китаю та Ірану

Велика Британія, Четвер 16 жовтня 2025 16:53
UA EN RU
Контррозвідка Британії попередила про загрози для країни з боку Росії, Китаю та Ірану Фото: гендиректор МІ5 Кен МакКаллум (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Велика Британія стикається зі зростаючою загрозою з боку Росія, Ірану та Китаю. Ризик тероризму є "величезним".

Про це завив генеральний директор Служби внутрішньої безпеки Британії MI5 Кен МакКаллум, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

МакКаллум заявив, що кількість людей, щодо яких проводяться розслідування щодо діяльності, що представляє загрозу для держави, зросла на 35%.

Він додав, що ворожі країни постійно вдаються до "потворних" методів, які зазвичай використовують терористи.

За словами МакКалума, MI5 перешкодила "руху шпигунських операцій з ворожим наміром" з боку Росії, а також простежила понад 20 потенційно смертельних змов, пов’язаних з Іраном.

"У 2025 році MI5 зіштовхується з більшою кількістю та різноманітністю загроз як від терористів, так і від держав, ніж я коли-небудь бачив", - сказав він у своїй щорічній промові в штаб-квартирі MI5 у Лондоні.

Агентство зазначає, що Британія неодноразово звинувачувала Росію, Іран і Китай у ворожих діях, хоча всі ці країни заперечують звинувачення.

Раніше цього року шість болгар були ув’язнені за шпигунство на користь Росії, проводячи спостереження, а п’ять чоловіків були засуджені за підпал підприємств, пов’язаних з Україною, у Лондоні, який, за словами британських чиновників, було замовлено російським ПВК "Вагнера".

"Разом з нашими партнерами по всій Європі MI5 продовжить виявляти тих, хто виконує накази російських бандитів. І ми продовжимо простежувати сліди назад до тих, хто дає накази, хто вважає себе анонімним і невловимим за своїми екранами", - наголосив гендиректор МІ5.

Він також зазначив, що Пекін займається кібер­шпигунством, заманюючи науковців до Китаю, таємно втручаючись у британське громадське життя, а також переслідуючи прокремлівських дисидентів у Британії.

Щодо Ірану, він сказав, що Тегеран "шалено" намагається змусити замовкнути своїх критиків у всьому світі, і навів приклад того, як Австралія викрила причетність Ірану до антисемітських змов, а влада Нідерландів розкрила невдалу спробу вбивства.

Він також сказав, що терористична загроза для Британії залишається "величезною", оскільки MI5 та поліція зірвали 19 планів терактів на пізніх стадіях з початку 2020 року.

"Аль-Каїда та "Ісламська держава" знову стають більш амбітними, користуючись нестабільністю закордоном, щоб здобути міцніші позиції", - додав він.

Шпигуни у Британії

Нагадаємо, раніше Служба внутрішньої безпеки Британії МІ5 попередила політиків і співробітників, що вони піддаються нападкам з боку шпигунів із Китаю, РФ та Ірану.

Також Британія оприлюднила докази масштабних шпигунських операцій Китаю, які загрожували національній безпеці та економіці країни.

Раніше у Британії неодноразово затримували російських шпигунів, зокрема і серед дипломатів. Також, як повідомлялося, наприкінці минулого року кілька російських дипломатів змогли проникнути у закриту частину британського парламенту під час екскурсії.

Також раніше було відомо, що британська розвідка MI6 запускає власний спеціалізований портал Silent Courier у даркнеті для вербування шпигунів із Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Великобританія Китай Іран
Новини
Аварійні відключення світла можуть тривати ще тиждень, - "Укренерго"
Аварійні відключення світла можуть тривати ще тиждень, - "Укренерго"
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить