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РФ стягує нові військові підрозділи у Крим для утримання окупованих територій, - ГУР

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Середа 04 січня 2023 11:33
РФ стягує нові військові підрозділи у Крим для утримання окупованих територій, - ГУР Фото: Росія стягує нові військові підрозділи у Крим для утримання окупованих територій (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія передислоковує на північ Криму нові військові підрозділи для утримання тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрія Черняка.

Він зазначив, що окупанти наразі докладають усіх зусиль, щоб зберегти так званий сухопутний коридор до Криму.

"У цьому полягала їхня ідея захоплення Донецької області, узбережжя Азовського моря, також у їхніх планах було відрізати Україну від Чорного моря. Але країна-окупант не змогла реалізувати жодних планів в Україні. Враховуючи, що наші закордонні партнери поставляють нам нові зразки озброєння, так званий сухопутний коридор до Криму, звичайно, не є безпечним. Україна завдаватиме ударів по позиціях росіян на всій окупованій території", - сказав Черняк.

Він зауважив, що росіяни стягують на північ Криму нові військові підрозділи. Також загарбники продовжують будувати оборонні споруди як на півночі тимчасово окупованого півострова, так і на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

"Вони програють, тому створюють захисні споруди там, де можуть, розуміючи, що їм доведеться вести на цих рубежах бойові дії", - додав Черняк.

Нагадаємо, РФ тримає носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного і морського базування у Криму.

Окрім того, росіяни продовжують мобілізацію в окупованому Криму.

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