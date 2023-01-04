РФ стягує нові військові підрозділи у Крим для утримання окупованих територій, - ГУР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрія Черняка .

Він зазначив, що окупанти наразі докладають усіх зусиль, щоб зберегти так званий сухопутний коридор до Криму.

"У цьому полягала їхня ідея захоплення Донецької області, узбережжя Азовського моря, також у їхніх планах було відрізати Україну від Чорного моря. Але країна-окупант не змогла реалізувати жодних планів в Україні. Враховуючи, що наші закордонні партнери поставляють нам нові зразки озброєння, так званий сухопутний коридор до Криму, звичайно, не є безпечним. Україна завдаватиме ударів по позиціях росіян на всій окупованій території", - сказав Черняк.

Він зауважив, що росіяни стягують на північ Криму нові військові підрозділи. Також загарбники продовжують будувати оборонні споруди як на півночі тимчасово окупованого півострова, так і на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

"Вони програють, тому створюють захисні споруди там, де можуть, розуміючи, що їм доведеться вести на цих рубежах бойові дії", - додав Черняк.

Нагадаємо, РФ тримає носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного і морського базування у Криму.

Окрім того, росіяни продовжують мобілізацію в окупованому Криму.

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