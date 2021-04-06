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РФ стягивает войска на границе с Украиной для быстрой переброски сил боевикам, - разведка

Автор: Игорь Литвиненко

Российская Федерация продолжает наращивать боевые возможности боевиков на Донбассе. Сейчас Россия стягивает кадровых военных ближе к украинской границе, чтобы в случае необходимости оперативно перебросить силы боевикам.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По информации ГУР, с начала апреля осуществляется доукомплектование боевых подразделений Южного военного округа Вооруженных сил РФ (Ростовская область) за счет прибытия в командировку на неопределенный срок военных из состава Западного, Центрального и Восточного военных округов.

"Таким образом командование противника увеличивает постоянный резерв для возможности быстрого доукомплектования первого и второго армейских корпусов кадровыми российскими военнослужащими", - сообщили в разведке.

При этом в Минобороны отмечают, что на Донбассе растет количество потерь среди российских оккупантов в результате несоблюдения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.

"Так, 4 апреля в одном из соединений противника погибли двое российских военнослужащих и один получил тяжелое ранение в результате взрыва мин, которые хранились с нарушением мер безопасности", - добавили в ГУР.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация о том, что РФ перебрасывает войска к украинской границе. В частности, скопления военных наблюдаются в Брянской области и оккупированном Крыму. При этом в Кремле заявили, что переброска российских военных "не угрожает Украине".

Как писало РБК-Украина, НАТО предостерегло Россию от обострения на Донбассе на фоне наращивания военной мощи РФ вблизи украинской границы.

Также сообщалось, что сегодня президент Владимир Зеленский провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время разговора Зеленский отметил, что вступление в НАТО является единственным шансом завершить войну на Донбассе.

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Новости Украины разведкабоевикивоенные РФ
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