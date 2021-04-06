РФ стягує війська на кордоні з Україною для швидкого перекидання сил бойовикам, - розвідка

За інформацією ГУР, з початку квітня здійснюється доукомплектування бойових підрозділів Південного військового округу Збройних сил РФ (Ростовська область) за рахунок прибуття у відрядження на невизначений термін військових зі складу Західного, Центрального і Східного військових округів.

"Таким чином командування противника збільшує постійний резерв для можливості швидкого доукомплектування першого і другого армійських корпусів кадровими російськими військовослужбовцями", - повідомили в розвідці.

При цьому в Міноборони зазначають, що на Донбасі зростає кількість втрат серед російських окупантів в результаті недотримання заходів безпеки при поводженні зі зброєю та боєприпасами.

"Так, 4 квітня в одному із з'єднань противника загинули двоє російських військовослужбовців і один отримав важке поранення в результаті вибуху мін, які зберігалися з порушенням заходів безпеки", - додали в ГУР.