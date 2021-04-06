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РФ стягує війська на кордоні з Україною для швидкого перекидання сил бойовикам, - розвідка

Автор: Ігор Литвиненко

Російська Федерація продовжує нарощувати бойові можливості бойовиків на Донбасі. Зараз Росія стягує кадрових військових ближче до українського кордону, щоб у разі необхідності оперативно перекинути сили бойовиків.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією ГУР, з початку квітня здійснюється доукомплектування бойових підрозділів Південного військового округу Збройних сил РФ (Ростовська область) за рахунок прибуття у відрядження на невизначений термін військових зі складу Західного, Центрального і Східного військових округів.

"Таким чином командування противника збільшує постійний резерв для можливості швидкого доукомплектування першого і другого армійських корпусів кадровими російськими військовослужбовцями", - повідомили в розвідці.

При цьому в Міноборони зазначають, що на Донбасі зростає кількість втрат серед російських окупантів в результаті недотримання заходів безпеки при поводженні зі зброєю та боєприпасами.

"Так, 4 квітня в одному із з'єднань противника загинули двоє російських військовослужбовців і один отримав важке поранення в результаті вибуху мін, які зберігалися з порушенням заходів безпеки", - додали в ГУР.

Нагадаємо, минулого тижня з'явилася інформація про те, що РФ перекидає війська до українського кордону. Зокрема, скупчення військових спостерігаються в Брянській області окупованому Криму. При цьому в Кремлі заявили, що перекидання російських військових "не загрожує Україні".

Як повідомляло РБК-Україна, НАТО застеріг Росію від загострення на Донбасі на тлі нарощування військової могутності РФ поблизу українського кордону.

Також повідомлялося, що сьогодні президент Володимир Зеленський провів розмову з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Під час розмови Зеленський зазначив, що вступ до НАТО є єдиним шансом завершити війну на Донбасі.

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