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РФ стягивает под Астрахань дефицитные ракеты Х-47: что это может означать для Украины

Новина українською →
Украина, Четверг 21 июля 2022 16:18
РФ стягивает под Астрахань дефицитные ракеты Х-47: что это может означать для Украины Фото: РФ стягивает под Астрахань дефицитные ракеты Х-47 (wikipedia org)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты разместили на аэродроме 929-го Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны имени В. П. Чкалова, который находится в Ахтубинске Астраханской области не менее 30 ракет Х-47 "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"Такая концентрация ракет этого типа может говорить о том, что россияне могут их использовать для нанесения ударов по некоторым важным объектам на территории Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что всего на вооружении ВКС находится около 40 Х-47. Их использование, как добавляют в Страткоме, может свидетельствовать об ограниченном ракетном ресурсе РФ.

"За весь период войны эти ракеты использовались для удара по территории Украины только один раз. Если пойдут применение, это будет показательно, насколько их ресурс сжат", - добавляют в ведомстве.

Как сообщалось, целью ракетных ударов российских войск по мирным городам Украины является желание врага обеспечить себе воображаемые "победы". Также оккупанты хотят посеять панику среди населения и спровоцировать внутреннее напряжение в нашей стране.

Напомним, Россия применила все виды своего ракетного оружия, нанося удары по Украине.

При этом с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия использовала до 60% всех своих ракет. Советские запасы у страны-оккупанта большие, в связи с чем подсчитать количество снарядов достаточно сложно.

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