ua ru
Чт, 21 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сколько ракет осталось у России: данные разведки

Новина українською →
Четверг 21 июля 2022 14:17
Сколько ракет осталось у России: данные разведки Фото: Искандер (armyinform.com.ua)
Автор: Сергей Пышкин

С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия использовала до 60% всех своих ракет. Советские запасы у страны-оккупанта являются большими, в связи с чем подсчитать количество снарядов достаточно сложно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого во время брифинга.

"Касаемо высокоточного вооружения, как заявляет Россия, это системы "Искандер", "Калибр", крылатые ракеты воздушного базирования - Х101, Х555, то по нашим подсчетам, на сегодня использовано от 55 до 60% тех запасов, которые были до войны", - заявил Скибицкий.

Представитель ГУР заметил, что больше всего Россия израсходовала ракет комплекса "Искандер", в связи с чем давно их уже не применяла.

Также из-за международных санкций Россия столкнулась с проблемами при производстве новых ракет. Однако, как отметил Скибицкий, она имеет достаточно старых советских запасов.

"Это и крылатые ракеты, те же самые Х22, которые, в том числе применялись уже дважды с территории Беларуси, другие крылатые ракеты, полный набор реактивных снарядов - "Смерч", "Ураган", БМ-21 "Град", различного рода авиационные бомбы. Все, что осталось от Советского союза, а запасы они очень большие и подсчитать, сколько там осталось очень сложно", - добавил Скибицкий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина
NEWS
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен