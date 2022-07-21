РФ стягує під Астрахань дефіцитні ракети Х-47: що це може означати для України
Російські окупанти розмістили на аеродромі 929-го Державного льотно-випробувального центру Міністерства оборони імені В. П. Чкалова, який знаходиться в Ахтубінську Астраханської області не менше 30 ракет Х-47 "Кинжал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.
"Така концентрація ракет цього типу може говорити про те, що росіяни можуть їх використовувати для завдання ударів по деяких важливих об'єктах на території України", - йдеться в повідомленні.
В відомстві відзначають, що усього на озброєнні ВКС знаходиться близько 40 Х-47. Їх використання, як додають в СтратКомі, може свідчити про обмежений ракетний ресурс РФ.
"За весь період війни ці ракети використовувалися для удару по території України лише один раз. Якщо підуть застосування, це буде показово наскільки їх ресурс стиснутий", - додають в відомстві.
Як повідомлялось, метою ракетних ударів російських військ по мирних містах України є бажання ворога забезпечити собі "уявні перемоги". Також окупанти хочуть посіяти паніку серед населення і спровокувати внутрішнє напруження в нашій країні.
Нагадаємо, Росія застосувала усі види своєї ракетної зброї, завдаючи удари по Україні.
При цьому, з початку повномасштабного вторгнення на територію України Росія використала до 60% усіх своїх ракет. Радянські запаси у країни-окупанта є великими, у зв'язку з чим підрахувати кількість снарядів достатньо складно.
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