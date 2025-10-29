ua en ru
Ср, 29 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Тихий фронт: Spiegel розповів, як Росія будує підводну "стіну" для захисту Арктики

Середа 29 жовтня 2025 00:07
UA EN RU
Тихий фронт: Spiegel розповів, як Росія будує підводну "стіну" для захисту Арктики Фото: РФ стежить за підводними човнами НАТО з Баренцового моря і не тільки (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Росія розгорнула мережу підводних сенсорних установок в Арктиці та Балтійському морі, щоб стежити за іноземними підводними човнами і захищати свій флот.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Видання, посилаючись на The Washington post та інші ЗМІ, пише, що Москва використовує для цього, зокрема, обладнання західного виробництва, включно з підводними антенами і безпілотниками.

РФ назвала систему стеження "Гармонія"

Система, якій у Москві дали назву "Гармонія", активна в Баренцевому морі і, згідно з даними журналістських розслідувань, не обмежується тільки цим регіоном.

Зокрема, на місці аварії порома "Естонія" в Балтійському морі Росія могла встановити сенсори для раннього виявлення підводних човнів, незважаючи на заборону пірнання в пам'ять про жертв трагедії 1994 року.

Експерти вважають, що РФ у такий спосіб намагається зміцнити оборону своїх арктичних баз і ядерних підводних човнів, а також створити "невидимий пояс" із сенсорів між Мурманськом, архіпелагами "Нова Земля" і "Земля Франца-Йосипа".

Вважається, що це ускладнить проникнення субмарин НАТО в регіон і забезпечить Росії перевагу у виявленні цілей.

За словами військового аналітика Алессіо Паталано з King's College London, проєкт переслідує насамперед оборонні цілі - захист ядерного потенціалу і портів у разі війни, хоча може бути використаний і для наступальних операцій.

Журналісти зазначають, що такі розробки велися не один рік: контракти на закупівлю західних систем гідроакустичного спостереження Росія укладала ще у 2015 році - незабаром після окупації Криму і задовго до нинішнього загострення відносин із НАТО.

Нагадаємо, днями Велика Британія заявила про зростання активності російських підводних човнів до рівня часів Холодної війни. Міністр оборони Королівства Джон Гілі звернувся з цього приводу до Кремля.

Гілі заявив, що це свідчить про посилення "російської агресії по всій території", яка впливає на всю Європу, а не тільки на Україну.

Також РБК-Україна писало, що 9 жовтня біля берегів Франції сплив російський підводний корабель. У відповідь на інцидент Альянс заявив про готовність захищатися.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація ГУР
Новини
План завершення війни залежить від зустрічі Трампа з Сі Цзіньпінем, - джерело
План завершення війни залежить від зустрічі Трампа з Сі Цзіньпінем, - джерело
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію