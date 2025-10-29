Тихий фронт: Spiegel рассказал, как Россия строит подводную "стену" для защиты Арктики
Россия развернула сеть подводных сенсорных установок в Арктике и Балтийском море, чтобы следить за иностранными подлодками и защищать свой флот.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.
Издание, ссылаясь на The Washington post и другие СМИ пишет, что Москва использует для этого в том числе оборудование западного производства, включая подводные антенны и беспилотники.
РФ назвала систему слежки "Гармония"
Система, которой в Москве дали название "Гармония", активна в Баренцевом море и, согласно данным журналистских расследований, не ограничивается только этим регионом.
В частности, на месте крушения парома "Эстония" в Балтийском море Россия могла установить сенсоры для раннего обнаружения подводных лодок, несмотря на запрет ныряния в память о жертвах трагедии 1994 года.
Эксперты считают, что РФ таким образом пытается укрепить оборону своих арктических баз и ядерных подлодок, а также создать "невидимый пояс" из сенсоров между Мурманском, архипелагами "Новая Земля" и "Земля Франца-Иосифа".
Считается, что это осложнит проникновение субмарин НАТО в регион и обеспечит России преимущество в обнаружении целей.
По словам военного аналитика Алессио Паталано из King’s College London, проект преследует в первую очередь оборонительные цели - защиту ядерного потенциала и портов в случае войны, хотя может быть использован и для наступательных операций.
Журналисты отмечают, что такие разработки велись не один год: контракты на закупку западных систем гидроакустического наблюдения Россия заключала еще в 2015 году - вскоре после оккупации Крыма и задолго до нынешнего обострения отношений с НАТО.
Напомним, на днях Великобритания заявила о росте активности российских подводных лодок до уровня времен Холодной войны. Министр обороны Королевства Джон Гили обратился по этому поводу к Кремлю.
Гили заявил, что это свидетельствует об усилении "российской агрессии по всей территории", которая влияет на всю Европу, а не только на Украину.
Также РБК-Украина писало, что 9 октября у берегов Франции всплыл российский подводный корабль. В ответ на инцидент Альянс заявил о готовности защищаться.