Тихий фронт: Spiegel рассказал, как Россия строит подводную "стену" для защиты Арктики

Россия развернула сеть подводных сенсорных установок в Арктике и Балтийском море, чтобы следить за иностранными подлодками и защищать свой флот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

Издание, ссылаясь на The Washington post и другие СМИ пишет, что Москва использует для этого в том числе оборудование западного производства, включая подводные антенны и беспилотники.

РФ назвала систему слежки "Гармония"

Система, которой в Москве дали название "Гармония", активна в Баренцевом море и, согласно данным журналистских расследований, не ограничивается только этим регионом.

В частности, на месте крушения парома "Эстония" в Балтийском море Россия могла установить сенсоры для раннего обнаружения подводных лодок, несмотря на запрет ныряния в память о жертвах трагедии 1994 года.

Эксперты считают, что РФ таким образом пытается укрепить оборону своих арктических баз и ядерных подлодок, а также создать "невидимый пояс" из сенсоров между Мурманском, архипелагами "Новая Земля" и "Земля Франца-Иосифа".

Считается, что это осложнит проникновение субмарин НАТО в регион и обеспечит России преимущество в обнаружении целей.

По словам военного аналитика Алессио Паталано из King’s College London, проект преследует в первую очередь оборонительные цели - защиту ядерного потенциала и портов в случае войны, хотя может быть использован и для наступательных операций.

Журналисты отмечают, что такие разработки велись не один год: контракты на закупку западных систем гидроакустического наблюдения Россия заключала еще в 2015 году - вскоре после оккупации Крыма и задолго до нынешнего обострения отношений с НАТО.