"Ми полюємо на ваші човни": міністр оборони Британії звернувся до Путіна
Британія заявила про зростання активності російських підводних човнів до рівня часів Холодної війни. Міністр оборони Джон Гілі попередив Кремль, що Королівські ВПС та флот "полюють на їх субмарини" у Північній Атлантиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC,
Гілі звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з повідомленням.
"Ми полюємо на ваші підводні човни", - зауважив він.
За словами Гілі, кількість російських суден, що загрожують британським водам, зросла на 30%.
Це, за словами міністра, свідчить про посилення "російської агресії по всій території", яка, за його словами, впливає на Європу, а не лише на Україну.
Міністерство оборони стверджує, що активність російських підводних човнів у Північній Атлантиці повернулася до рівня часів Холодної війни.
Королівські ВПС та Королівський флот посилили свою присутність у Північній Атлантиці, де російські підводні човни є найбільш активними. Королівські ВПС виконують місії майже щодня, іноді цілодобово та часто за підтримки інших союзників НАТО.
Варто зазначити, що днями стало відомо, що мережа, пов’язана з російською розвідкою, протягом майже десяти років залучала британські компанії до мимовільної участі у створенні арктичних підводних човнів Росії.
Повідомляється, що мережа обходила санкції та експортний контроль, щоб придбати з Європи, США, Канади та Японії чутливі технології та дослідницькі судна на понад 50 млн євро у період з 2014 по 2024 рік.
Нагадаємо, що данська компанія Rockwool не так давно продала РФ корабельну ізоляцію, яку використовували в трьох найсучасніших і передових підводних човнах російського флоту.