ua en ru
Сб, 25 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

"Ми полюємо на ваші човни": міністр оборони Британії звернувся до Путіна

Британія, Субота 25 жовтня 2025 14:26
UA EN RU
"Ми полюємо на ваші човни": міністр оборони Британії звернувся до Путіна Фото: зросла кількість російських суден, що загрожують британським водам (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Британія заявила про зростання активності російських підводних човнів до рівня часів Холодної війни. Міністр оборони Джон Гілі попередив Кремль, що Королівські ВПС та флот "полюють на їх субмарини" у Північній Атлантиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC,

Гілі звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з повідомленням.

"Ми полюємо на ваші підводні човни", - зауважив він.

За словами Гілі, кількість російських суден, що загрожують британським водам, зросла на 30%.

Це, за словами міністра, свідчить про посилення "російської агресії по всій території", яка, за його словами, впливає на Європу, а не лише на Україну.

Міністерство оборони стверджує, що активність російських підводних човнів у Північній Атлантиці повернулася до рівня часів Холодної війни.

Королівські ВПС та Королівський флот посилили свою присутність у Північній Атлантиці, де російські підводні човни є найбільш активними. Королівські ВПС виконують місії майже щодня, іноді цілодобово та часто за підтримки інших союзників НАТО.

Варто зазначити, що днями стало відомо, що мережа, пов’язана з російською розвідкою, протягом майже десяти років залучала британські компанії до мимовільної участі у створенні арктичних підводних човнів Росії.

Повідомляється, що мережа обходила санкції та експортний контроль, щоб придбати з Європи, США, Канади та Японії чутливі технології та дослідницькі судна на понад 50 млн євро у період з 2014 по 2024 рік.

Нагадаємо, що данська компанія Rockwool не так давно продала РФ корабельну ізоляцію, яку використовували в трьох найсучасніших і передових підводних човнах російського флоту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Великобританія
Новини
Постраждали три райони: як виглядає Київ після балістичної атаки РФ (фото)
Постраждали три райони: як виглядає Київ після балістичної атаки РФ (фото)
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію