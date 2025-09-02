У РФ стався витік нафтопродуктів у Чорне море: величезна пляма рухається до Криму

Розлив мазуту в Керченській протоці

У грудні 2024 року сильний шторм у Керченській протоці став причиною аварії двох російських танкерів - "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239", які перевозили мазут.

Внаслідок інциденту у море потрапило від 2400 до 8000 тонн нафтопродуктів, що призвело до серйозного забруднення акваторії Чорного моря.

Спочатку нафтові плями відносило до російського узбережжя, проте з часом вони наблизилися до окупованих українських територій і дійшли до берегів Одеської області.

Нафтова пляма також потрапила у води Болгарії та Румунії. Екологи зафіксували загибель дельфінів і тривожні зміни у морській екосистемі.

