У РФ стався витік нафтопродуктів у Чорне море: величезна пляма рухається до Криму

Фото: у РФ стався витік нафтопродуктів у Чорне море (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Біля російського Новоросійська внаслідок витоку у Чорне море потрапило щонайменше 10 тонн нафтопродуктів. Пляма площею близько 350 квадратних кілометрів дрейфує у напрямку окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський ТАСС.

Раніше, за супутниковими вимірюваннями станом на 30 серпня, площу забруднення оцінювали у 75 квадратних кілометрів, а обсяг витоку - у 4-5 тонн. Нині масштаби аварії виявилися значно більшими.

"Площа розливу нафтопродуктів у Чорному морі внаслідок витоку поблизу Новоросійська, за останніми даними, становить близько 350 квадратних кілометрів. Мінімальна оцінка обсягу нафтопродуктів перевищує 10 тонн", - йдеться у повідомленні.

За словами експертів, забруднення локалізується західніше Анапи. Можливий викид частини нафтопродуктів на узбережжі північніше Анапи, а сама пляма рухається у бік Криму, проходячи південніше Керченської протоки.

Витік стався 29 серпня під час вантажної операції з танкером у порту Новоросійськ. Після інциденту Каспійський трубопровідний консорціум (КТК) вивів із експлуатації один із трьох виносних причальних пристроїв на своєму морському терміналі.

Розлив мазуту в Керченській протоці

У грудні 2024 року сильний шторм у Керченській протоці став причиною аварії двох російських танкерів - "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239", які перевозили мазут.

Внаслідок інциденту у море потрапило від 2400 до 8000 тонн нафтопродуктів, що призвело до серйозного забруднення акваторії Чорного моря.

Спочатку нафтові плями відносило до російського узбережжя, проте з часом вони наблизилися до окупованих українських територій і дійшли до берегів Одеської області.

Нафтова пляма також потрапила у води Болгарії та Румунії. Екологи зафіксували загибель дельфінів і тривожні зміни у морській екосистемі.

Детальніше про аварію російських танкерів, - читайте в матеріалі РБК-Україна "Чорний приплив".

