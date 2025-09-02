В РФ произошла утечка нефтепродуктов в Черное море: огромное пятно движется к Крыму

Ранее, по спутниковым измерениям по состоянию на 30 августа, площадь загрязнения оценивали в 75 квадратных километров, а объем утечки - в 4-5 тонн. Сейчас масштабы аварии оказались значительно больше.

"Площадь разлива нефтепродуктов в Черном море в результате утечки вблизи Новороссийска, по последним данным, составляет около 350 квадратных километров. Минимальная оценка объема нефтепродуктов превышает 10 тонн", - говорится в сообщении.

По словам экспертов, загрязнение локализуется западнее Анапы. Возможен выброс части нефтепродуктов на побережье севернее Анапы, а само пятно движется в сторону Крыма, проходя южнее Керченского пролива.

Утечка произошла 29 августа во время грузовой операции с танкером в порту Новороссийск. После инцидента Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) вывел из эксплуатации одно из трех выносных причальных устройств на своем морском терминале.