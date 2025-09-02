В РФ произошла утечка нефтепродуктов в Черное море: огромное пятно движется к Крыму

Возле российского Новороссийска в результате утечки в Черное море попало не менее 10 тонн нефтепродуктов. Пятно площадью около 350 квадратных километров дрейфует в направлении оккупированного Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский ТАСС.
Ранее, по спутниковым измерениям по состоянию на 30 августа, площадь загрязнения оценивали в 75 квадратных километров, а объем утечки - в 4-5 тонн. Сейчас масштабы аварии оказались значительно больше.
"Площадь разлива нефтепродуктов в Черном море в результате утечки вблизи Новороссийска, по последним данным, составляет около 350 квадратных километров. Минимальная оценка объема нефтепродуктов превышает 10 тонн", - говорится в сообщении.
По словам экспертов, загрязнение локализуется западнее Анапы. Возможен выброс части нефтепродуктов на побережье севернее Анапы, а само пятно движется в сторону Крыма, проходя южнее Керченского пролива.
Утечка произошла 29 августа во время грузовой операции с танкером в порту Новороссийск. После инцидента Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) вывел из эксплуатации одно из трех выносных причальных устройств на своем морском терминале.
В декабре 2024 года сильный шторм в Керченском проливе стал причиной аварии двух российских танкеров - "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые перевозили мазут.
В результате инцидента в море попало от 2400 до 8000 тонн нефтепродуктов, что привело к серьезному загрязнению акватории Черного моря.
Сначала нефтяные пятна относило к российскому побережью, однако со временем они приблизились к оккупированным украинским территориям и дошли до берегов Одесской области.
Нефтяное пятно также попало в воды Болгарии и Румынии. Экологи зафиксировали гибель дельфинов и тревожные изменения в морской экосистеме.
Подробнее об аварии российских танкеров, - читайте в материале РБК-Украина "Черный прилив".