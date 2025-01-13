ua en ru
Пн, 13 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Мазут із російських танкерів дістався берегів Азовського моря: супутниковий знімок

Бердянськ, Понеділок 13 січня 2025 15:35
UA EN RU
Мазут із російських танкерів дістався берегів Азовського моря: супутниковий знімок Фото: збір забрудненого мазутом піску в російській Анапі (t.me/anapaofficial)
Автор: Данило Крамаренко

Розлитий унаслідок аварії російських танкерів у Керченській протоці мазут дістався українських берегів Азовського моря. Супутникові знімки зафіксували нафтову пляму біля окупованого Бердянська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Маріупольської міської ради в Telegram.

Повідомляється, що в Азовському морі зафіксовано пляму нафтопродуктів площею 300 квадратних кілометрів. Раніше окупанти повідомляли про забруднені ділянки на узбережжі Бердянська протяжністю понад 14 км.

"З урахуванням течій і напрямків вітру, ймовірно, мазут буде відносити далі до Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

Як пише Центр журналістських розслідувань, станом на 11 січня пляма перебувала за 10 км на південь від Бердянської коси і розтягнулася майже на 100 км уздовж Білосарайської коси. Також є ймовірність, що мазут відноситиме на захід, у бік Арабатської стрілки.

На знімках супутника Sentinel-2 помітно, як пляма дісталася Бердянської коси 10 січня 2025 року. А вже наступного дня окупаційна влада в Запорізькій області підтвердила викид мазуту в Бердянську, а також повідомила про невеликий осередок забруднення на косі Пересип.

Мазут із російських танкерів дістався берегів Азовського моря: супутниковий знімок

Фото: супутниковий знімок азовського узбережжя в районі Бердянська (investigator.org.ua)

Дані окупантів про забруднення берегової лінії можуть бути занижені, як це відбувається в Криму. Ймовірно, найближчим часом слід очікувати нових викидів мазуту в Північному Приазов'ї.

Розлив мазуту в Керченській протоці

У середині грудня через сильний шторм у Керченській протоці зазнали аварії два російські танкери. Спочатку нафтові плями відносило до російського узбережжя, проте з часом вони стали підходити до узбережжя окупованих територій України.

За оцінками "Грінпіс Україна", у море потрапило близько 4300 тонн мазуту. Окупанти досі не можуть ліквідувати наслідки.

Детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна "Чорний приплив". Що сталося з танкерами РФ біля Криму та чи є загрози для України".

Нагадаємо, раніше в окупованому Криму виявили 13 нових осередків забруднення в Керчі, Ленінському, Сакському та Чорноморському районах.

Міністр довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук заявила, що поки що немає загрози для узбережжя Одеси. Однак через розлив в екосистемі Чорного моря вже загинули понад 15 тисяч птахів і 30 дельфінів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Бердянськ НАФТА Керченський міст Азовское море
NEWS
Україні передали першу колісну гаубицю RCH 155
Україні передали першу колісну гаубицю RCH 155
DAILY
"На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію