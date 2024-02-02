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РФ стала частіше застосовувати балістику для атак по Україні: Ігнат пояснив причину

Україна, П'ятниця 02 лютого 2024 10:13
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РФ стала частіше застосовувати балістику для атак по Україні: Ігнат пояснив причину Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська стали частіше атакувати Україну балістикою. Причиною є те, що загарбники розуміють можливості української протиповітряної оборони зі знищення дронів-камікадзе та крилатих ракет, тому шукають інші методи терору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Противник частіше застосовує ракети, які летять по балістичній траєкторії. Це "Іскандер-М", аеробалістичні ракети "Кинджал", "Х-22" та зенітні керовані ракети С-300", - розповів Ігнат.

Він зазначив, що росіяни розуміють можливості української протиповітряної оборони зі знищення дронів-камікадзе Shahed-136 та крилатих ракет.

"Тому ворог вдається до застосування балістики, яку можуть збивати лише спеціальні засоби, а їх у нас не так багато", - пояснив речник Повітряних сил.

Нічна атака по Україні 2 лютого

Російські війська атакували територію України "Шахедами". За даними Повітряних сил ЗСУ, безпілотники летіли з південного та північного напрямків. У Кривому Розі Дніпропетровської області та Кропивницького було чути вибухи, у Кіровоградській області працювали сили ППО.

Пізніше стало відомо, що росіяни пошкодили підстанцію у Кривому Розі.

Також окупанти атакували дронами об'єкт інфраструктури у Кіровоградській області. Там спалахнула пожежа.

Загалом російські терористи атакували територію України 24 дронами-камікадзе типу "Шахед" із кількох напрямків. Силам ППО вдалося знищити 11 безпілотників.

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