РФ стала чаще применять баллистику для атак по Украине: Игнат объяснил причину

Российские войска стали чаще атаковать Украину баллистикой. Причина того, что захватчики понимают возможности украинской противовоздушной обороны по уничтожению дронов-камикадзе и крылатых ракет, поэтому ищут другие методы террора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Противник чаще применяет ракеты, которые летят по баллистической траектории. Это "Искандер-М", аэробалистические ракеты "Кинжал", "Х-22" и зенитные управляемые ракеты С- 300", - рассказал Игнат.

Он отметил, что россияне понимают возможности украинской противовоздушной обороны по уничтожению дронов-камикадзе Shahed-136 и крылатых ракет.

"Поэтому враг прибегает к применению баллистики, которую могут сбивать только специальные средства, а их у нас не так много", - пояснил спикер Воздушных сил.

Ночная атака по Украине 2 февраля

Российские войска атаковали территорию Украины "Шахедами". По данным воздушных сил ВСУ, беспилотники летели с южного и северного направлений. В Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницкого были слышны взрывы, в Кировоградской области работали силы ПВО.

Позже стало известно, что россияне повредили подстанцию в Кривом Роге.

Также оккупанты атаковали дронами объект инфраструктуры в Кировоградской области. Там вспыхнул пожар.

В общей сложности российские террористы атаковали территорию Украины 24 дронами-камикадзе типа "Шахед" по нескольким направлениям. Силам ПВО удалось уничтожить 11 беспилотников.