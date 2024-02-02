Війська РФ запустили по Україні 25 "Шахедів": У Генштабі розповіли про роботу ППО
Російські війська сьогодні вночі, 2 лютого, атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед" із кількох напрямків. У кількох областях працювали сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
"Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 25 дронів типу "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Повідомляється, що в ході бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ворожих дронів було знищено.
Зокрема, сили ППО збили у небі Дніпропетровської області знищили три ворожі "Шахеди".
Що кажуть ПС
Повітряні сили зазначають, що було зафіксовано пуски 24 "Шахедів" з напрямків - Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда у Криму. Удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині.
Сили ППО збили 11 дронів, ще щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені.
Нічна атака 2 лютого
Російські війська атакували територію України "Шахедами". За даними Повітряних сил ЗСУ, безпілотники летіли з південного та північного напрямків. У Кривому Розі Дніпропетровської області та Кропивницького було чути вибухи, у Кіровоградській області працювали сили ППО.
Пізніше стало відомо, що росіяни пошкодили підстанцію у Кривому Розі.
"На жаль, є пошкодження на одній із підстанцій НЕК "Укренерго". У місті Кривий Ріг знеструмлено побутові та промислові споживачі", - йдеться у повідомленні "Укренерго".
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