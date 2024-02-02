Під час обстрілу дронами у Кропивницькому працювала ППО
Під час російської атаки дронами у Кропивницькому відпрацювала система ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.
За словами голови, у Кропивницькому та Кропивницькому районі відпрацювала ППО. Попередньо – без постраждалих.
"Відпрацювала ППО у місті Кропивницькому та Кропивницькому районі. Попередньо - без постраждалих. Тривогу не ігноруємо", - написав Райкович.
Нічна атака України російськими дронами
У ніч на 2 лютого в деяких областях України влада оголошувала повітряну тривогу. За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, була загроза безпілотників.
Так тривога була у південних та східних регіонах України. Вибухи чули мешканці Кривого Рогу та Кропивницького.
Також Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Існувала загроза застосування авіаційних засобів ураження.
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