РФ специально стреляла по домам Харькова. Признание оккупанта, захваченного в плен

Российские военные намеренно били в многоэтажки в Харькове. Дома не были случайной целью захватчиков.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ со ссылкой на видео допроса пленника, которого украинские защитники захватили во время освобождения поселка Циркуны в пригороде Харькова, передает РБК-Украина .

Так, по словам командира отделения 25-й артиллерийской бригады ВС РФ, главной мишенью российских реактивных дивизионов были именно харьковские дома - враг специально стрелял по гражданским объектам.

"Ближайший к Циркунам район Харькова - Северная Салтовка, который с начала войны почти ежедневно подвергался обстрелам из вражеских РСЗО "Град" и "Ураган", имеет одну из наиболее плотных застроек. И на сегодняшний день почти каждая из 16-тиэтажек испытала разрушения от рашистов", - говорится в сообщении СБУ.

По данным спецслужбы, сам пленник, якобы не участвовал в обстреле жилых кварталов, а лишь следил за "выходами" своей и украинской артиллерии.

Также он сообщил персональные данные захватчиков, причастных к другим военным преступлениям РФ и уничтожению мирных харьковчан.