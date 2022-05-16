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РФ специально стреляла по домам Харькова. Признание оккупанта, захваченного в плен

Новина українською →
Харьков, Понедельник 16 мая 2022 14:35
РФ специально стреляла по домам Харькова. Признание оккупанта, захваченного в плен Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные намеренно били в многоэтажки в Харькове. Дома не были случайной целью захватчиков.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ со ссылкой на видео допроса пленника, которого украинские защитники захватили во время освобождения поселка Циркуны в пригороде Харькова, передает РБК-Украина.

Так, по словам командира отделения 25-й артиллерийской бригады ВС РФ, главной мишенью российских реактивных дивизионов были именно харьковские дома - враг специально стрелял по гражданским объектам.

"Ближайший к Циркунам район Харькова - Северная Салтовка, который с начала войны почти ежедневно подвергался обстрелам из вражеских РСЗО "Град" и "Ураган", имеет одну из наиболее плотных застроек. И на сегодняшний день почти каждая из 16-тиэтажек испытала разрушения от рашистов", - говорится в сообщении СБУ.

По данным спецслужбы, сам пленник, якобы не участвовал в обстреле жилых кварталов, а лишь следил за "выходами" своей и украинской артиллерии.

Также он сообщил персональные данные захватчиков, причастных к другим военным преступлениям РФ и уничтожению мирных харьковчан.

Как сообщалось, число обстрелов Харькова известно уменьшилось, хотя РФ продолжает наносить удары по городу. За сутки, 15 мая, агрессор попадал в Шевченковский район и Салтовку, четверо раненых.

Напомним, недавно в Харьковский ОВА сообщали, что ВСУ перешли в контрнаступление на Изюмском направлении. Он является самой горячей точкой в области.

Добавим, по данным Института изучения войны (ISW), украинские защитники не позволили российским военным окружить Харьков, и теперь оккупанты, вероятно, решили полностью покинуть свои позиции вокруг города.

Отметим, накануне стало известно, что ВСУ вытеснили российские войска на 40 километров от Харькова.

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