Россия устроила очередной обстрел Харькова: есть раненые
Число обстрелов Харькова известно уменьшилось, хотя РФ продолжает наносить удары по городу. За сутки, 15 мая, агрессор попадал в Шевченковский район и Салтовку, четверо раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Российские оккупанты существенно снизили интенсивность обстрелов Харькова благодаря нашим Вооруженным Силам. Однако опасность для гражданского населения все еще есть", - сказал он, уточнив информацию о последствиях обстрела Шевченковского района и Салтовки, в результате которого ранения получили 4 человека.
Кроме того, по его словам, оккупанты обстреливают населенные пункты области. В Чугуевском районе 2 раненых.
"В Харьковском районе из-за обстрелов россиян произошло 3 пожара, пострадавших нет. В очередной раз подчеркиваю необходимость быть осмотрительными, не игнорировать сигналы тревоги", - порекомендовал он.
Синегубов добавил, что подразделения ТРО ВСУ вышли на государственную границу на севере Харьковской области.
"Враг пытается сосредоточить большинство своих усилий на удержании занимаемых позиций и готовит попытку наступления в районе г. Изюм", - констатировал глава региона.
Напомним, недавно в Харьковский ОВА сообщали, что ВСУ перешли в контрнаступление на Изюмском направлении. Он является самой горячей точкой в области.
Добавим, по данным Института изучения войны (ISW), украинские защитники не позволили российским военным окружить Харьков, и теперь оккупанты, вероятно, решили полностью покинуть свои позиции вокруг города.
Отметим, накануне стало известно, что ВСУ вытеснили российские войска на 40 километров от Харькова.
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