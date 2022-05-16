РФ навмисно стріляла по будинкам Харкова. Зізнання окупанта, захопленого в полон

Російські військові навмисно знищували багатоповерхівки у Харкові. Будинки не були випадковою ціллю загарбників.

Про це повідомляє прес-служба СБУ з посиланням на відео допиту полоненого, якого українські захисники захопили під час звільнення селища Циркуни у передмісті Харкова, передає РБК-Україна .

Так, за словами командира відділення 25-ї артилерійської бригади ЗС РФ, головною мішенню російських реактивних дивізіонів були саме харківські будинки - ворог спеціально стріляв по цивільним об’єктам.

"Найближчий до Циркунів район Харкова - Північна Салтівка, який від початку війни майже щоденно піддавався обстрілам з ворожих РСЗВ "Град" і "Ураган", має одну з найбільш щільних забудов. І на сьогодні майже кожна з 16-типоверхівок зазнала руйнувань від рашистів", - йдеться в повідомленні СБУ.

За даними спецслужби, сам полонений, нібито не брав участі в обстрілі житлових кварталів, а лише слідкував за "виходами" своєї та української артилерії.

Також він повідомив персональні дані загарбників, які причетні до інших воєнних злочинів РФ та знищення мирних харків’ян.