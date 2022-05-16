РФ навмисно стріляла по будинкам Харкова. Зізнання окупанта, захопленого в полон
Російські військові навмисно знищували багатоповерхівки у Харкові. Будинки не були випадковою ціллю загарбників.
Про це повідомляє прес-служба СБУ з посиланням на відео допиту полоненого, якого українські захисники захопили під час звільнення селища Циркуни у передмісті Харкова, передає РБК-Україна.
Так, за словами командира відділення 25-ї артилерійської бригади ЗС РФ, головною мішенню російських реактивних дивізіонів були саме харківські будинки - ворог спеціально стріляв по цивільним об’єктам.
"Найближчий до Циркунів район Харкова - Північна Салтівка, який від початку війни майже щоденно піддавався обстрілам з ворожих РСЗВ "Град" і "Ураган", має одну з найбільш щільних забудов. І на сьогодні майже кожна з 16-типоверхівок зазнала руйнувань від рашистів", - йдеться в повідомленні СБУ.
За даними спецслужби, сам полонений, нібито не брав участі в обстрілі житлових кварталів, а лише слідкував за "виходами" своєї та української артилерії.
Також він повідомив персональні дані загарбників, які причетні до інших воєнних злочинів РФ та знищення мирних харків’ян.
Як повідомлялось, кількість обстрілів Харкова знано зменшилась, хоча РФ продовжує завдавати ударів по місту. За добу, 15 травня, агресор влучав у Шевченківський район та Салтівку, четверо поранених.
Нагадаємо, нещодавно в Харківський ОВА повідомляли, що ЗСУ перейшли в контрнаступ на Ізюмському напрямку. Він є найгарячішою точкою в області.
Додамо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), українські захисники не дозволили російським військовим оточити Харків, і тепер окупанти, ймовірно, вирішили повністю покинути свої позиції навколо міста.
Зазначимо, напередодні стало відомо, що ЗСУ витіснили російські війська на 40 кілометрів від Харкова.
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