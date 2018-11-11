РФ сознательно пошла на обострение ситуации на Донбассе, игнорируя позицию мира по "выборам", - нардеп

Геращенко отметила, что РФ фундаментально нарушила свои обязательства по минскими договоренностями
Российская Федерация (РФ) сознательно пошла на обострение ситуации на Донбассе, игнорируя позицию мира относительно "выборов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого вице спикера украинского парламента, участника переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске Ирины Геращенко в Facebook.
Геращенко отметила, что РФ в очередной раз фундаментально нарушила свои обязательства по минскими договоренностями. Она также добавила, что Россия в течение 2014-2018 годов так и не вывела военную технику и военных с оккупированных территорий, продолжает спонсировать и поддерживать незаконные вооруженные формирования технически и финансово.
"Игнорируя консолидированную позицию мирового сообщества и международных организаций относительно нелегитимного характера указанных псевдовыборов и непризнании их результатов, Кремль сознательно пошел на обострение ситуации на Донбассе. Псевдовыборы - это провокация, направленная на срыв хрупкого процесса мирного урегулирования на Донбассе", - написала она.
Кроме того, Геращенко добавила, что вся ответственность за разрушительные последствия "выборов" для дальнейшей имплементации минских договоренностей полностью возлагается на Российскую Федерацию.
Заява української частини Тристоронньої контактної групи у зв'язку з організацією Російською Федерацією так званих...Опубліковано Iryna Gerashchenko Неділя, 11 листопад 2018 р.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня, 11 ноября, на оккупированном Донбассе проходят "выборы" главарей псевдореспублик.
Отметим, президент Парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене вместе с председателем Верховной рады Украины, находясь с визитом в Донбассе, осудила проведение фейковых "выборов" 11 ноября.
Добавим, также сообщалось, что на оккупированной части Донецкой области в день "выборов" отсутствует мобильная связь от Vodafone.