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РФ свідомо пішла на загострення ситуації на Донбасі, ігноруючи позицію світу щодо "виборів", - нардеп

Новини » Політика    11.11.2018 - 12:20
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко зазначила, что РФ фундаментально порушила свої зобов’язання за мінськими домовленостями

Російська Федерація (РФ) свідомо пішла на загострення ситуації на Донбасі, ігноруючи позицію світу щодо "виборів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого віце спікера українського парламенту, учасника переговорів Тристоронньої контактної групи у Мінську Ірини Геращенко у Facebook.

Геращенко зазначила, что РФ вкотре фундаментально порушила свої зобов’язання за мінськими домовленостями. Вона також додала, що Росія протягом 2014-2018 так і не вивела військову техніку та військових з окупованих територій, продовжує спонсорувати і підтримувати незаконні озброєні формування технічно і фінансово. 

"Ігноруючи консолідовану позицію світової спільноти і міжнародних організацій щодо нелегітимного характеру зазначених псевдовиборів та невизнання їх результатів, Кремль свідомо пішов на загострення ситуації на Донбасі. Псевдовибори - це провокація, спрямована на зрив крихкого процесу мирного врегулювання на Донбасі", - написала вона.

Крім того, Геращенко додала, що уся відповідальність за руйнівні наслідки "виборів" для подальшої імплементації мінських домовленостей повністю покладається на Російську Федерацію.

 

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Опубліковано Iryna Gerashchenko Неділя, 11 листопад 2018 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 11 листопада, на окупованому Донбасі проходять "вибори" ватажків псевдореспублік.

Зазначимо, президент Парламентської асамблеї НАТО Раса Юкнявічене разом з головою Верховної ради України, перебуваючи з візитом на Донбасі, засудила проведення фейкових "виборів" 11 листопада.

Додамо, також повідомлялося, що на окупованій частині Донецької області в день "виборів" відсутній мобільний зв'язок від Vodafone.

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