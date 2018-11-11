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На оккупированном Донбассе отсутствует мобильная связь от Vodafone

Новости » Общество    11.11.2018 - 10:44
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня на оккупированном Донбассе проходят "выборы"

На оккупированной части Донецкой области сегодня, 11 ноября 2018 года, отсутствует мобильная связь от Vodafone. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ОстроВ".

Как сообщается, жители подконтрольных территорий сообщают, что не могут дозвониться своим родным и близким, которые проживают на оккупированной территории Донецкой области, поскольку связь украинского мобильного оператора Vodafone там отсутствует. 

Кроме того, отмечается, что так называемое "министерство связи" "ДНР" признало, что отключение сигнала произошло на оккупированной территории.

"По всей территории "ДНР" отсутствует сигнал украинского оператора Vodafone. Предварительно повреждение оптоволоконной линии связи между Донецком и Луганском. Проводятся мероприятия по определению места повреждения с последующим ремонтом", - цитирует издание сообщение так называемого "министерства связи".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в "ДНР" и "ЛНР" проходят выборы главарей псевдореспублик.

Отметим, по словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, Россию ждет усиление международных санкций за организацию так называемых "выборов" на оккупированном Донбассе.

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