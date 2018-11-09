Президент ПА НАТО осудила "выборы" на оккупированном Донбассе

Фото: Раса Юкнявичене (iportal.rada.gov.ua)

Раса Юкнявичене вместе с Андреем Парубием находится с визитом в зоне ООС

Президент Парламентской ассамблеи НАТО (ПА НАТО) Раса Юкнявичене вместе с главой Верховной рады Украины, находясь с визитом в Донбассе, осудила проведение фейковых "выборов" 11 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Рады.

Юнкявичене призвала к непризнанию этих выборов. По ее словам, их не признает ни одна демократическая страна и ПА НАТО.

"И это время, чтобы осудить то, что делает другая сторона - это так называемые "фейковые" выборы, которые не признает ни одна демократическая страна и также ПА НАТО", - подчеркнула президент ассамблеи.

Кроме того, она поздравила украинцев с проведением в 2020 году парламентской ассамблеи НАТО, "когда сюда приедут парламентарии из всех стран света".

Как писало РБК-Украина ранее, президент ПА НАТО Раса Юкнявичене в пятницу, 9 ноября, впервые посетит зону проведения Операции объединенных сил (ООС). Спикер ВР Парубий сообщил, что отправится в зону ООС вместе с президентом ассамблеи.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Юкнявичене. В ходе встречи Порошенко выразил благодарность ПА НАТО за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Добавим, ранее Раса Юкнявичене в ходе встречи с Андреем Парубием заявила, что вопрос Украины остается приоритетным в повестке дня ПА НАТО.