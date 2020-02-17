РФ не создала рабочую группу по вопросу передачи Украине границы, - Пристайко

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Украинская сторона предлагала создать рабочую группу до саммита в апреле

Представители РФ не создали рабочую группу для рассмотрения вопроса передачи Украине границы. Об этом во время эфира программы "Свобода слова" на ICTV заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко

По его словам, следующая встреча "нормандской четверки" ориентировочно запланирована на апрель, и во время нее обсудят широкий круг вопросов.

"Последний раз удалось согласовать семь позиций, среди которых не нашлось места вопросу границы. Но именно так ставит вопрос президент Зеленский. По меньшей мере первым шагом, который мы предлагали РФ - создать рабочую группу, которая занялась бы этим вопросом. Каким образом происходит передача границы Украине. По состоянию на сегодня такая группа не была создана. Президент Зеленский будет настаивать, чтобы этот вопрос был рассмотрен", - сообщил Пристайко.

Ранее в Кремле заявили, что предложение президента Украины Владимира Зеленского создание дополнительной подгруппы, которая будет заниматься вопросами передачи границы под контроль Украины, предметно не обсуждалась на саммите в Париже 9 декабря 2019 года.

РБК-Украина писало, что в декабря украинский президент сообщил, что вопрос возвращения Украине границы будет обсуждаться на следующей встрече. Тогда закон об особом статусе Донбасса был продлен на один год.