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РФ не створила робочу групу з питання передачі Україні кордону, - Пристайко

Новини » Політика     17.02.2020 - 22:58
РФ не створила робочу групу з питання передачі Україні кордону, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Українська сторона пропонувала створити робочу групу до саміту в квітні

Представники РФ не створили робочої групи для розгляду питання передачі Україні кордону. Про це під час ефіру програми "Свобода слова" на ICTV заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко

За його словами, наступна зустріч "нормандської четвірки" орієнтовно запланована на квітень і під час неї обговорять широке коло питань.

"Останній раз вдалось погодити сім позицій, серед яких не знайшлось місця питанню кордону. Але саме так ставить питання президент Зеленський. Щонайменше першим кроком, який ми пропонували РФ - створити робочу групу, яка зайнялась би цим питанням. Яким чином відбувається передача кордону Україні. Станом на сьогодні така група не була створена. Президент Зеленський буде наполягати, щоб це питання було розглянуто", - повідомив Пристайко.

Раніше у Кремлі заявили, що пропозиція президента України Володимира Зеленського про створення додаткової підгрупи, яка буде займатися питаннями передачі кордону під контроль України, предметно не обговорювалась на саміті в Парижі 9 грудня 2019 року.

РБК-Україна писало, що у грудня український президент повідомив, що питання повернення Україні кордону буде обговорюватися на наступній зустрічі. Тоді закон про особливий статус Донбасу був продовжений на один рік.

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