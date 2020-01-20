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ОРДЛО исключают возврат Украине контроля над границей до выборов

Новости » Общество     20.01.2020 - 18:37
ОРДЛО исключают возврат Украине контроля над границей до выборов
Фото: Владислав Дейнего (facebook.com/vlad.danego)

"Глава МИД" заявил, что выборов возможно не будет вообще

"Министр иностранных дел" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Владислав Дейнего заявил, что обсуждение вопроса передачи Украине контроля над границей возможно только после выборов на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Дейнего отметил, что "если Украина считает, что выборов не будет до решения вопроса границы, то их не будет вообще".

Напомним, Украина на переговорах в Минске выдвинула новое условие для выборов на Донбассе, которое заключается в возвращении переселенцев и их участия в голосовании. Украинская сторона подчеркнула, что выборы можно проводить только тогда, когда границы Украины будут полностью под ее контролем или контролем международных наблюдателей.

Ранее Соединенные Штаты призывают к восстановлению контроля Украиной над своей международной границей с Россией для проведения демократических выборов на ныне оккупированной части Донбасса.

"Свободные и справедливые выборы должны проходить под украинским контролем и в безопасных условиях, когда российские силы и незаконные вооруженные формирования будут выведены с территории Украины", - подчеркнул глава миссии США в ОБСЕ Джеймс Гилмор.

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