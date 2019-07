РФ в Совбезе ООН решила отвлечь внимание от трагедии MH17 - МИД

В Министерстве убеждены, что Россия заплатит за катастрофу МН17

Делегация Российской Федерации на заседании Совета безопасности ООН пытается отвлечь внимание от годовщины катастрофы самолета рейса МН17 инициированием обсуждения закона об украинском языке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

В Министерстве убеждены, что справедливость будет установлена.

"Чтобы отвлечь внимание от MH17, Россия пытается начать обсуждение закона об украинском языке на Совете безопасности ООН. Однако Россия имеет один язык в наличии: язык силы. Несмотря на это, справедливость будет установлена, и Россия заплатит за катастрофу MH17", - говорится в сообщении.

To deflect attention from #MH17 Russia tries to start discussion in @UN SC concerning Ukrainian language law. However, Russia itself has only 1 language in stock: the language of Force. Nonetheless, justice will be established and will pay for MH17.#Russia2Trial pic.twitter.com/5R4sHFOWEk