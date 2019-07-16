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РФ в Совбезе ООН решила отвлечь внимание от трагедии MH17 - МИД

Новости » Политика    16.07.2019 - 16:32
РФ в Совбезе ООН решила отвлечь внимание от трагедии MH17 - МИД
Фото: Совбез ООН (unmultimedia.org)

В Министерстве убеждены, что Россия заплатит за катастрофу МН17

Делегация Российской Федерации на заседании Совета безопасности ООН пытается отвлечь внимание от годовщины катастрофы самолета рейса МН17 инициированием обсуждения закона об украинском языке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

В Министерстве убеждены, что справедливость будет установлена.

"Чтобы отвлечь внимание от MH17, Россия пытается начать обсуждение закона об украинском языке на Совете безопасности ООН. Однако Россия имеет один язык в наличии: язык силы. Несмотря на это, справедливость будет установлена, и Россия заплатит за катастрофу MH17", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня в 17:00 начнется заседание Совета безопасности ООН по вопросу относительно закона Украины "о функционировании украинского языка как государственного".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу во вторник, 16 июля. Закон закрепляет за украинским языком статус единственного государственного. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозные обряды.

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