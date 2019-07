РФ в Радбезі ООН вирішила відволікти увагу від трагедії MH17 - МЗС

У Міністерстві переконані, що Росія заплатить за катастрофу МН17

Делегація Російської Федерації на засіданні Ради безпеки ООН намагається відвернути увагу від річниці катастрофи літака рейсу МН17 ініціюванням обговорення закону про українську мову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ України в Twitter.

У Міністерстві переконані, що справедливість буде встановлена.

"Щоб відвернути увагу від MH17, Росія намагається почати обговорення закону про українську мову на Раді безпеки ООН. Однак Росія має одну мову в наявності: мову сили. Незважаючи на це, справедливість буде встановлена, і Росія заплатить за катастрофу MH17", - йдеться в повідомленні.

To deflect attention from #MH17 Russia tries to start discussion in @UN SC concerning Ukrainian language law. However, Russia itself has only 1 language in stock: the language of Force. Nonetheless, justice will be established and will pay for MH17.#Russia2Trial pic.twitter.com/5R4sHFOWEk