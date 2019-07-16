ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

РФ в Радбезі ООН вирішила відволікти увагу від трагедії MH17 - МЗС

Новини » Політика    16.07.2019 - 16:32
РФ в Радбезі ООН вирішила відволікти увагу від трагедії MH17 - МЗС
Фото: Радбез ООН (unmultimedia.org)

У Міністерстві переконані, що Росія заплатить за катастрофу МН17

Делегація Російської Федерації на засіданні Ради безпеки ООН намагається відвернути увагу від річниці катастрофи літака рейсу МН17 ініціюванням обговорення закону про українську мову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ України в Twitter.

У Міністерстві переконані, що справедливість буде встановлена.

"Щоб відвернути увагу від MH17, Росія намагається почати обговорення закону про українську мову на Раді безпеки ООН. Однак Росія має одну мову в наявності: мову сили. Незважаючи на це, справедливість буде встановлена, і Росія заплатить за катастрофу MH17", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, сьогодні в 17:00 розпочнеться засідання Ради безпеки ООН з питання щодо закону України "про функціонування української мови як державної".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" вступив в силу у вівторок, 16 липня. Закон закріплює за українською мовою статус єдиної державної. Дія закону не поширюється на сферу приватного спілкування та релігійні обряди.

ЄС закликав Росію визнати відповідальність в катастрофі MH17 Російські паспорти в ОРДЛО видають без зазначення місця проживання
Новини України ООНРосійська Федерація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся