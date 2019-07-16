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Совбез ООН сегодня рассмотрит украинский закон о языке

Новости » Политика    16.07.2019 - 10:22
Совбез ООН сегодня рассмотрит украинский закон о языке
Фото: Совбез ООН (unmultimedia.org)

С предложением обсудить закон снова выступила Россия

Совет Безопасности ООН планирует сегодня в 17:00 по Киеву провести заседание, на котором обсудить закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом говорится на сайте Совбеза ООН.

Согласно информации, с просьбой созвать срочные консультации в Совет безопасности ООН обратилась делегация России.

Ранее Россия предлагала обсудить закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного на заседании Совета безопасности ООН 20 мая. Однако Совбез большинством голосов заблокировал предложение России.

Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу во вторник, 16 июля. Закон закрепляет за украинским языком статус единственного государственного. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозные обряды.

Однако некоторые нормы вступят в силу с отсрочкой. В июле 2021 года вступят силу требования к уровню владения языком для получения гражданства Украины, которые определит Нацкомиссия по стандартам государственного языка, и, соответственно, норма об экзамене. Также на два года отсрочили выдачу сертификатов об уровне владения государственным языком топ-чиновникам, депутатам и т. д.

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