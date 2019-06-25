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СБУ опровергла информацию о гибели причастного к катастрофе МН17

Новости » Политика    25.06.2019 - 12:18
СБУ опровергла информацию о гибели причастного к катастрофе МН17
Фото: Леонид Харченко (скрин видео)

СБУ опровергла информацию о гибели Леонида Харченко

Одного из причастных к катастрофе самолета рейса MH17 Леонида Харченко еще в юности осудили на 5 лет колонии общего режима. Об этом заявил представитель Службы безопасности Украины, генерал-майор Игорь Гуськов, сообщает "Радио Свобода".

Гуськов опроверг информацию о гибели Харченко. По его словам, информация, которая есть у Службы безопасности Украины не позволяет говорить о том, что он мертв. В СБУ также сообщили, что в юности его осудили на 5 лет колонии общего режима.

"В 1987 году, в декабре, ему на тот момент было всего 15 лет, он был задержан по статье 117 ч. 3 УК УССР. Если не полениться и поднять эту статью, то она совсем "тухлая". Это изнасилование группой лиц. Более того, он получил срок в 16 лет, осужден на пять лет. И три года он провел в местах лишения свободы в городе Дубно, Ровенской области", - сказал Гуськов.

Напомним, ранее российская версия BBC сообщала, что гражданина Украины Леонида Харченко, которого Международная следственная группа считает одним из организаторов катастрофы рейса MH17, могли убить на территории России.

Как сообщало РБК-Украина, 19 июня Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе самолета рейса МН17 в 2014 году. В частности, подозреваются глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин, подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск Олег Пулатов и командир разведывательного батальона во "2-м отделе ГРУ ДНР" Леонид Харченко.

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