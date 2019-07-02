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В Судане во время столкновений с военными погибли 11 человек

Новости » Общество    02.07.2019 - 01:12
В Судане во время столкновений с военными погибли 11 человек
Фото: протесты в Судане (AFP)

Ранения получили около 200 человек

В Судане во время столкновений между военными и участниками акций протеста, которые произошли накануне, 30 июня, погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом пишет DW.

По данным представителей оппозиционных сил, трое тел были найдены в соседнем со столицей страны Хатумом городе Омдурман. Эти митингующие погибли именно тогда, когда полиция стреляла в толпу протестующих баллонами со слезоточивым газом, пытаясь остановить колонну митингующих.

Еще один человек, который получил ранения во время столкновений с силовиками, погиб по дороге в больницу. Всего, по данным оппозиции, количество погибших в столице страны и расположенных неподалеку городах и населенных пунктах достигло 11 человек. Число жертв столкновений подтвердили также и в оппозиционном Союзе врачей Судана, близком к общественной организации SPA, которая выступала организатором акции протеста.

В то же время представители власти заявляют о как минимум семи погибших и около 200 раненых в результате столкновений.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере пятеро демонстрантов погибли в воскресенье в разных городах Судана в ходе "марша миллионов".

Как известно, организатором акции протеста в Хартуме выступила общественная организация SPA, в центральном офисе которой накануне военные провели обыски. Кроме того, демонстранты протестовали против силового разгона предыдущей акции протеста, которая состоялась 3 июня. Тогда погибли почти 120 человек.

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