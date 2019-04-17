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РФ сосредоточила на границе с Украиной 29 батальонно-тактических групп, - Полторак

Новости » Общество    17.04.2019 - 11:55
РФ сосредоточила на границе с Украиной 29 батальонно-тактических групп, - Полторак
Фото: Степан Полторак (Виталий Носач, РБК-Украина)

По словам министра, боевики на Донбассе перешли на новую стратегию действий

Россия на границе с Украиной перед первым туром президентских выборов сосредоточила 29 батальонно-тактических групп. Об этом рассказал министр обороны Степан Полторак в эфире телеканала "Прямий".

Сообщается, что Россия перекинула на границу с Украиной 29 батальонно-тактических групп.

"Перед началом первого тура мы обнаружили еще одну батальонно-тактическую группу, которых сейчас 29. Мы контролируем ситуацию, мы отслеживаем передвижение, подготовку, обучение российских вооруженных сил. Конечно, мы точно готовимся к адекватному вооруженному ответу. Мы готовы защитить наших людей и нашу территорию", - заявил Полторак.

По его словам, сейчас в зоне боевых действий на Донбассе наблюдается переход противника на новую стратегию действий.

"Сейчас противник пришел к тактике применения запрещенного вооружения, параллельно по применению диверсионно-разведывательных групп. То есть, применяются минометы, и во время минометного обстрела, особенно 128-мм минометов, действуют диверсионные группы, перед которыми стоит задача - уничтожение наших подразделений и разведка", - отметил Полторак.

Напомним, украинские военные отбили нападение диверсионно-разведывательной группы незаконных вооруженных формирований на Донбассе, боевики потеряли два человека убитыми и два ранеными. 

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