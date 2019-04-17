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РФ зосередила на кордоні з Україною 29 батальонно-тактичних груп, - Полторак

Новини » Суспільство    17.04.2019 - 11:55
РФ зосередила на кордоні з Україною 29 батальонно-тактичних груп, - Полторак
Фото: Степан Полторак (Віталій Носач, РБК-Україна)

За словами міністра, бойовики на Донбасі перейшли на нову стратегію дій

Росія на кордоні з Україною перед першим туром президентських виборів зосередила 29 батальонно-тактичних груп. Про це розповів міністр оборони Степан Полторак в ефірі "Прямого".

Повідомляється, що Росія перекинула на кордон з Україною 29 батальонно-тактичних груп.

"Перед початком першого туру ми виявили ще одну батальонно-тактичну групу, яких зараз 29. Ми контролюємо ситуацію, ми відстежуємо пересування, підготовку, навчання російських збройних сил. Звичайно, ми готуємося до адекватної збройної відповіді. Ми готові захистити наших людей і нашу територію", - заявив Полторак.

За його словами, зараз у зоні бойових дій на Донбасі спостерігається перехід противника на нову стратегію дій.

"Зараз противник прийшов до тактики застосування забороненого озброєння, паралельно по застосуванню диверсійно-розвідувальних груп. Тобто, застосовуються міномети, і під час мінометного обстрілу, особливо 128-мм мінометів, діють диверсійні групи, перед якими стоїть завдання - знищення наших підрозділів і розвідка", - зазначив Полторак.

Нагадаємо, українські військові відбили напад диверсійно-розвідувальної групи незаконних збройних формувань на Донбасі, бойовики втратили дві людини убитими і два пораненими.

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