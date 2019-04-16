На Донбассе отбито нападение диверсионно-разведывательной группы боевиков

Иллюстративное фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Боевики потеряли два человека убитыми и два ранеными, сообщили в ООС

Украинские военные отбили нападение диверсионно-разведывательной группы незаконных вооруженных формирований на Донбассе, боевики потеряли два человека убитыми и два ранеными. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Сообщается, что в 20:39 личным составом наблюдательных постов было замечено выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника в составе 12 человек.

"Огнем из стрелкового оружия продвижения врага было прекращено. Завязался бой… Враг начал отход, потеряв двух боевиков убитыми и двух ранеными", - сообщили в пресс-центре.

Подразделение, которое выполняло задание на наблюдательных постах, захватило оружие диверсантов и карту с отмеченными в глубине обороны объектами, на которых были спланированы диверсии. Боевики планировали уничтожить наблюдательные посты и в дальнейшем выйти в тыл подразделений Объединенных сил.

Кроме того, сообщается, что ДРГ начала выдвижение под прикрытием огня. В частности, еще в 20:00 15 апреля боевики начали массированный обстрел позиций Объединенных сил на мариупольском направлении.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 15 апреля, боевики провели 12 обстрелов украинских позиций.