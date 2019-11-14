РФ согласилась с "формулой Штайнмайера" несмотря на несоответствие минским соглашениям, - Путин

Российская Федерация согласилась с "формулой Штайнмайера" несмотря на несоответствие минским соглашениям. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время брифинга на саммите БРИКС, передает РБК-Украина.

По его словам в "формуле Штайнмайера" нет ничего содержательного.

"В "формуле Штайнмайера" нет ничего содержательного, в некоторой степени она противоречит минским соглашениям, но РФ с ней согласилась", - говорит Путин.

Напомним, что Путин заявил, что о встрече с президентом Владимиром Зеленским до саммита в нормандском формате речи не идет. По его словам, Украина не должна "искать счастье не за океаном, а договариваться со своими соседями".

Как сообщало РБК-Украина, Российская Федерация готова снизить цену на газ для Украины при условии прямых поставок. Как сообщил российский президент, при условии прямых поставок цена на газ для Украины может быть снижена на 25 процентов.

Ранее сообщалось, что у Путина исключают двустороннюю встречу с Зеленским. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, говорить о возможности встречи Путина с Зеленским рано, поскольку сейчас акцент делается на подготовке к саммиту "нормандской четверки".