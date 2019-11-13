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У Путина исключают двустороннюю встречу с Зеленским

Новости » Политика     13.11.2019 - 17:05
У Путина исключают двустороннюю встречу с Зеленским
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Россия делает акцент на подготовке нормандского формата

На сегодняшний день рано говорить о возможности двусторонней встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, говорить о возможности встречи Путина с Зеленским рано, поскольку сейчас акцент делается на подготовке к саммиту "нормандской четверки".

"Пока рано говорить, мы акцентируемся сейчас на подготовке к нормандскому формату", - ответил Песков на вопрос, возможна ли встреча двух президентов до нормандского саммита.

Напомним, ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры Путина и Зеленского. При этом он отметил, что получил согласие украинского президента.

Отметим, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по целому ряду направлений подготовки саммита в нормандском формате есть позитивная динамика. До этого сообщалось, что возможность проведения саммита лидеров "нормандской четверки" до конца 2019 года сохраняется после разведения сил на Донбассе.

Арахамия считает, что нормандская встреча пройдет в этом году
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