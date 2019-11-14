Путин: о встрече с Зеленским до нормандского формата речи не идет

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин поприветствовал разведение сил на Донбассе

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что о встрече с президентом Владимиром Зеленский до саммита в нормандском формате речи не идет. Об этом он заявил во время брифинга на саммите БРИКС, передает РБК-Украина.

По его словам, Украина не должна "искать счастье не за океаном, а договариваться со своими соседями".

"Мы договорились встретиться в нормандском формате. Зачем нам суетится и бегать на неподготовленные встречи. В этом никто не заинересован ни я, ни президент Зеленский. Мы же должны выйти с каким-то результатом. Также мы в контакте, мы разговариваем по телефону. Но нам нужно подойти к каким-то решениям. Встреча в нормандском формате возможна. Кроме нормандского формата никакого другого нет. Россия за сохранение такого формата", - отметил Путин.

Также он добавил, что приветствует разведение сил на Донбассе.

"Мы приветствуем как действия украинских властей, так и действия непризнанных властей. Тут же появляются какие-то двухсмысленности. Мы видим заявления министра иностранных дел (Вадима Пристайко - ред.) о том, что Украина собирается отказаться от минских соглашений. Это как? Что мы будем обсуждать в нормандском формате", - отметил российский лидер.

Напомним, ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры Путина и Зеленского, заявив, что украинский президент согласился. Позже в МИД Украины сообщили, что Киев официально не получал предложений от Казахстана о личной встрече президентов Украины и России.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский ожидает от "нормандской встречи" (Украина, Германия, Франция, Россия) решения конфликта на Донбассе. По словам министра иностранных дел Украина Вадима Пристайко, главные темы встречи - это обмен пленными, решение конфликта на Донбассе. Вопрос аннексированного Крыма обсуждаться не будет.