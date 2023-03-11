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РФ скликала Радбез ООН для обговорення "русофобії". Кислиця різко відреагував

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Субота 11 березня 2023 03:22
РФ скликала Радбез ООН для обговорення "русофобії". Кислиця різко відреагував Фото: Сергій Кислиця, постійний представник України за ООН (flickr.com)
Автор: Володимир Костирін

Росія вирішила скликати засідання Ради Безпеки ООН для обговорення "русофобії", що, на думку Кремля, не дозволяє успішно завершити його воєнну кампанію проти України. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця різко відреагував на цинічні ініціативи Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter дипломата.

"Російська фашистська федерація пустила Геббельса на фарш, коли зажадала скликати засідання Ради Безпеки 14 березня, щоб "зосередитися" на "русофобії як факторі що перешкоджає пошуку довгострокового і стійкого вирішення української кризи"", - пише Кислиця.

Коментуючи абсурдність такої "повістки" країни-агресора для скликання Ради безпеки ООН, постпред назвав випадок клінічним.

"Тут не до попкорну, тут санітари потрібні", - резюмує дипломат.

Пост у мережі Кислиця супроводжував відео фрагмента з комедії "Іван Васильович змінює професію" з відомими фразами однієї з героїнь "і тебе вилікують..."

Відео: Кислиця відреагував на цинічну скаргу РФ до Ради безпеки ООН про "русофобію"

Раніше повідомлялося, що Україна веде консультації, щоб не допустити головування Росії в Радбезі ГО М. За графіком, воно має розпочатися з 1 квітня і триватиме місяць.

Нагадаємо також, перед цим глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що РФ незаконно узурпувала місце постійного члена Ради безпеки понад 30 років тому, зараз їй там не місце.

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