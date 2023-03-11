РФ созвала Совбез ООН для обсуждения "русофобии". Кислица резко отреагировал

Россия решила созвать заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "русофобии", что, по мнению Кремля, не позволяет успешно завершить его военную кампанию против Украины. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица резко отреагировал на циничные инициативы Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter дипломата.

"Российская фашистская федерация пустила Геббельса на фарш, когда потребовала созвать заседание Совета Безопасности 14 марта, чтобы "сосредоточиться" на "русофобии как факторе, препятствующем поиску долгосрочного и устойчивого разрешения украинского кризиса"", - пишет Кислица.

Комментируя абсурдность подобной "повестки" страны-агрессора для созыва Совбеза ООН, постпред назвал случай клиническим.

"Здесь не до попкорна, здесь санитары нужны", - резюмирует дипломат.

Пост в сети Кислица сопроводил видео фрагмента из комедии "Иван Васильевич меняет профессию" с известными фразами одной из героинь "и тебя вылечат..."

Російська фашистська федерація пустила Геббельса на фарш, коли зажадала скликати засідання Ради Безпеки 14 березня, щоб «зосередитися» на «русофобії як факторі що перешкоджає пошуку довгострокового і стійкого вирішення української кризи». Тут не до попкорну, тут санітари потрібні pic.twitter.com/IyUywyxRdu — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 10, 2023

Видео: Кислица отреагировал на циничную жалобу РФ в Совбез ООН о "русофобии"