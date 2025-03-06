РФ скинула на Краматорськ 3 КАБи: є поранені, з'явились фото наслідків

Російська армія у четвер, 6 березня, завдала ракетного удару по місту Краматорськ. Росіяни застосували керовані авіаційні бомби.
Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
За його даними, дві людини поранені внаслідок ударів по Краматорську. За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто 3 керовані авіабомби. Обом пораненим надано медичну допомогу.
"Пошкоджено житловий будинок і промзону. Закликаю всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України", - написав Філашкін.
Краматорськ - одне з найбільших промислових і адміністративних міст Донецької області, яке виконує функції обласного центру на підконтрольній Україні території. Воно відоме своєю машинобудівною промисловістю, зокрема підприємствами, що спеціалізуються на виробництві обладнання для металургії та енергетики.
Нагадаємо, 1 березня, о 22:15, окупаційна армія нанесла авіаудар по Краматорську. В зоні ураження опинився житловий квартал. За попередніми даними, ворог використав проти мирного населення "ФАБ-250" з модулем УМПК.
Наприклад, російська армія вдарила по приватному сектору Краматорська вдень вівторка, 25 лютого. Під час атаки одна людина загинула і 14 постраждали.
Також російська армія завдала удару по місту Краматорськ Донецької області 15 січня. Тоді постраждали 9 людей, авіабомба росіян влучила в багатоповерхівку в спальному районі.
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