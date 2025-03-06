РФ скинула на Краматорськ 3 КАБи: є поранені, з'явились фото наслідків

За його даними, дві людини поранені внаслідок ударів по Краматорську. За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто 3 керовані авіабомби. Обом пораненим надано медичну допомогу.

"Пошкоджено житловий будинок і промзону. Закликаю всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України", - написав Філашкін.

Фото: наслідки удару по Краматорську 6 березня (t.me/VadymFilashkin)

Краматорськ

Краматорськ - одне з найбільших промислових і адміністративних міст Донецької області, яке виконує функції обласного центру на підконтрольній Україні території. Воно відоме своєю машинобудівною промисловістю, зокрема підприємствами, що спеціалізуються на виробництві обладнання для металургії та енергетики.

Обстріли Краматорська

Нагадаємо, 1 березня, о 22:15, окупаційна армія нанесла авіаудар по Краматорську. В зоні ураження опинився житловий квартал. За попередніми даними, ворог використав проти мирного населення "ФАБ-250" з модулем УМПК.

Наприклад, російська армія вдарила по приватному сектору Краматорська вдень вівторка, 25 лютого. Під час атаки одна людина загинула і 14 постраждали.