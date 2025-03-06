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РФ сбросила на Краматорск 3 КАБа: есть раненые, появились фото последствий

Фото: последствия удара по Краматорску 6 марта (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в четверг, 6 марта, нанесла ракетный удар по городу Краматорск. Россияне применили управляемые авиационные бомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

По его данным, два человека ранены в результате ударов по Краматорску. По предварительной информации, россияне сбросили на город 3 управляемые авиабомбы. Обоим раненым оказана медицинская помощь.

"Поврежден жилой дом и промзона. Призываю всех: будьте ответственными! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины", - написал Филашкин.

Фото: последствия удара по Краматорску 6 марта (t.me/VadymFilashkin)

Краматорск

Краматорск - один из крупнейших промышленных и административных городов Донецкой области, который выполняет функции областного центра на подконтрольной Украине территории. Он известен своей машиностроительной промышленностью, в частности предприятиями, специализирующимися на производстве оборудования для металлургии и энергетики.

Обстрелы Краматорска

Напомним, 1 марта, в 22:15, оккупационная армия нанесла авиаудар по Краматорску. В зоне поражения оказался жилой квартал. По предварительным данным, враг использовал против мирного населения "ФАБ-250" с модулем УМПК.

Например, российская армия ударила по частному сектору Краматорска днем вторника, 25 февраля. Во время атаки один человек погиб и 14 пострадали.

Также российская армия нанесла удар по городу Краматорск Донецкой области 15 января. Тогда пострадали 9 человек, авиабомба россиян попала в многоэтажку в спальном районе.

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Война в УкраинеКраматорск