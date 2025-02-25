З'явились фото наслідків удару по Краматорську, серед поранених четверо дітей
Російська армія вдень вівторка, 25 лютого, вдарила по приватному сектору міста Краматорськ. Відомо про одну жертву та 14 постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.
За даними поліції, росіяни завдали удару по Краматорську близько 14:20. Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 17 приватних будинків.
На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, парамедики, патрульна поліція та всі профільні служби.
За попередніми даними, в результаті удару одна людина загинула, ще 14 людей отримали поранення - серед них четверо дітей. Точна інформація про кількість постраждалих та руйнування уточнюється.
Краматорськ
Краматорськ - одне з найбільших промислових і адміністративних міст Донецької області, яке виконує функції обласного центру на підконтрольній Україні території. Воно відоме своєю машинобудівною промисловістю, зокрема підприємствами, що спеціалізуються на виробництві обладнання для металургії та енергетики.
З 2014 року, після початку російської агресії, Краматорськ став ключовим військовим і логістичним хабом, неодноразово зазнаючи обстрілів з боку окупантів. Попри безпекові виклики, місто продовжує працювати, підтримуючи життя мирних жителів і відіграючи важливу роль у забезпеченні оборони регіону
Обстріли Краматорська
Російські війська продовжують обстріли Краматорська та інших міст Донецької області. 15 січня під час атаки керованою авіабомбою (КАБ) снаряд влучив у квартиру багатоповерхівки, поранивши дев’ять людей.
Окупанти також завдали авіаударів по житлових кварталах Костянтинівки та Краматорська, а 13 лютого обстріляли приватний сектор і промислову зону Краматорська.
Через посилення атак в області триває евакуація мирного населення до безпечніших регіонів, де переселенці отримують необхідну допомогу.
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