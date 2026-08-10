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РФ скинула КАБ на Запоріжжя: 24 постраждалих, у тяжкому стані 10-річна дівчинка

13:38 10.08.2026 Пн
2 хв
Кількість потерпілих невпинно зростає
aimg Юлія Капітонова
Фото: Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 серпня (ivan_fedorov_zp)

10 серпня російські загарбники вдарили керованою авіабомбою по Запоріжжю. Кількість постраждалих зростала вже кілька разів.

З такою заявою виступив глава Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

О 10:53 Федоров підтвердив, що росіяни скоїли новий повітряний напад на місто.

"Горять автівки, пошкоджений приватний будинок: такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Росіяни скинули керовану авіабомбу на обласний центр", - уточнив він.

Близько 11:15 глава місцевої ОВА заявив про трьох постраждалих мирних мешканців.

Окрім того, стало відомо, що вогонь охопив кілька транспортних засобів.

О 12:19 кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя збільшилась до чотирьох, зокрема допомога медиків знадобилася дитині.

Близько 13:10 Федоров підтвердив, що відомо вже про 13 потерпілих у місті.

"Серед травмованих - 10-річна дівчинка, яка перебуває в лікарні у тяжкому стані", - йдеться у заяві прокуратури.

Оновлено о 13:50

Глава ОВА повідомив, що кількість потерпілих знову зросла.

"На жаль, кількість постраждалих внаслідок ворожоі ворожої атаки на Запоріжжя зросла до 18 людей", - додав Федоров.

За його словами медики вже на місці і надають усю необхідну допомогу.

Оновлено о 14:10

Станом на 13:53 кількість потерпілих у місті сягнула 24 осіб. Також відомо про щонайменше двох постраждалих дітей.

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Запорізька областьВійна Росії проти України